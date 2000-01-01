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Элькин: осталось 24 часа, еще не поздно 28.05 09:35   MIGnews.com

Элькин: осталось 24 часа, еще не поздно

Министр защиты окружающей среды Зеев Элькин дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.

Элькин сказал: “Премьер-министр предпринимает все усилия ради того, чтобы предотвратить выборы. Совершенно ясно, чего хочет израильский избиратель.  Здесь был сформирован национальный лагерь, в состав которого вошли 65 депутатов. Они сказали, что хотят видеть Нетаниягу главой правительства. Если все стороны проявят добрую волю, то возможно в течение 24 часов найти решение”.

Элькин добавил: В оставшееся время мы все должны продемонстрировать гибкость. Ультраортодоксы показали свою гибкость, и теперь это должны сделать в НДИ, и мы тоже должны продемонстрировать гибкость. Следует понимать, что речь идет о простом техническом противоречии, о том, где будут прописаны квоты призыва - в законе или в решении правительства. Ради наших избирателей, ради правого лагеря - мы не можем позволить, чтобы эта ситуация ухудшилась”.


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