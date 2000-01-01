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Лапид: я не обещал, что всегда буду вторым номером 28.05 08:50   MIGnews.com

Лапид: я не обещал, что всегда буду вторым номером

Лидер партии Еш Атид и номер два в списке Кахоль Лаван Яир Лапид дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Лапид заявил: “Роспуск Кнессета - это надругательство над законом. Нет никаких причин, по которым Кахоль Лаван должно быть отказано в формировании правительства. У нас - точно такое же количество мандатов, как у них. Можно сформировать правительство национального единства с Ликудом, без Нетаниягу. Правительство национального единства - это то, что необходимо Израилю сейчас. И даже если после выборов Либерман получит десять мандатов, у него не будет такого влияния, как сейчас с пятью мандатами”.

На прямой вопрос о том, будет ли Кахоль Лаван участвовать в выборах в 22-й Кнессет, Лапид ответил: “Я верю что да. Кахоль Лаван - молодая партия”. На вопрос: И ты - по-прежнему номер два Бени Ганца?” Лапид ответил: “Оставь мы не будем сейчас говорить об этом”. На вопрос “Так есть вероятность что ты возглавишь Кахоль Лаван? “ Лапид сказал: “Я не буду сначала об этом говорить по радио  а потом - с Бени. Ты настаиваешь на проведении дискуссии, время которой еще не пришло”.


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