28.05 08:14 MIGnews.com

Бени Ганц: дайте мне сформировать правительство

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Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц прокомментировал коалиционный кризис и решение о назначении новых выборов в Кнессет.Ганц написал в социальных сетях: “К чему эти ночные бдения? Кража общественного мнения. Кража общественного времени. Биби может подняться из своего кресла и завтра здесь будет сформировано функционирующее правительство., но так все работает в интересах его крепости юридической защиты, и благо граждан - всегда на втором плане”.Ганц заявил: “Мы - против роспуска Кнессета. И по очень простой причине - эта самая большая кража в истории израильской политики. Я и мои друзья в Кахоль Лаван знаем, что если Биби не сможет сформировать правительство, он должен передать бразды правления единственной достойной альтернативе - Кахоль Лаван под моим руководством”.