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Турция: США не принуждают пересмотреть покупку С-400 28.05 15:12   MIGnews.com

Турция: США не принуждают пересмотреть покупку С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник опроверг утверждения о том, что США дали Турции крайний срок, чтобы пересмотреть вопрос о покупке ракетных комплексов ПВО С-400 у России.

Выступая на канале Haberturk, Акар сказал, что Турции не был предоставлен такой срок.

Отвечая на вопрос о мерах, которые Турция предпримет в случае возможных санкций со стороны США за покупку системы ПРО С-400 у Москвы, Акар отказался комментировать «предположения».

«Мы проводим мероприятия таким образом, чтобы полностью выполнить возложенные на нас обязанности», - сказал Акар телеканалу, добавив, что Турция полностью оплатила реактивные истребители F-35 в Вашингтон.

Сделка Турции с Россией о покупке системы ПВО С-400 вызвала напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

США считают, что продажа С-400 является частью усилий России по срыву альянса на фоне озабоченности Запада растущими отношениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.


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