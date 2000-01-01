28.05 07:22 MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу капитулировал перед ультраортодоксами

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Лидер НДИ Авигдор Либерман ответил на обвинения, прозвучавшие в его адрес в выступлении премьер-министра Биньямина Нетаниягу вечером 27 мая.Нетаниягу сказал: “К несчастью до настоящего момента, включая сегодняшний вечер, мне не удалось убедить Либермана воздержаться от выборов, но любой, кто смотрит на вещи реально, понимает, что мы обязаны продемонстрировать ответственность и немедленно сформировать правительство. Спор здесь - косметический и семантический. Из-за косметики не объявляют выборов”.Либерман написал в твиттере: “Господин премьер-министр, это - не косметический ремонт. Это - капитуляция перед ультраортодоксами. Я повторяю мое предложение - давайте проведем закон о призыве во втором и третьем чтении без ультраортодоксов”.Через считанные минуты после публикации твита Либермана Ликуд объявил о том, что “период оценки ситуации закончился” и отдал приказ “открыть огонь из всех орудий по Либерману”.Депутат Кнессета от НДИ Одед Форер прокомментировал эту директиву: "Вместо того, чтобы открыть огонь из всех орудий по ХАМАСу, премьер-министр отдал приказ открыть огонь из всех орудий по Либерману".