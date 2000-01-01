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НДИ: Глава правительства в нас плюет 28.05 20:59   MIGnews.com

НДИ: Глава правительства в нас плюет

Депутат Кнессета от партии НДИ Одед Форер прокомментировал сообщения в прессе об отсутствии прогресса на переговорах между Ликудом и лидером НДИ Авигдором Либерманом.

Форер заявил: “Глава правительства плюет в нас”.

Между тем, израильские СМИ сообщили о том, что Либерман отказался от встречи с Нетаниягу сегодня вечером. Либерман сказал: “28 часов - достаточно времени для того, чтобы принять то решение, которое мы предложили - чтобы харедим не присутствовали на пленуме во время принятия закона о призыве”.

Либерман сделал это заявление на фоне сообщений об очередном “компромиссном варианте” в рамках которого закон о призыве будет утвержден Кнессетом в обычном порядке, но квоты на призыв будут вынесены в специальное приложение к закону, которое будет утверждаться правительством.


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