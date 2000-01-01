28.05 20:59 MIGnews.com

НДИ: Глава правительства в нас плюет

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутат Кнессета от партии НДИ Одед Форер прокомментировал сообщения в прессе об отсутствии прогресса на переговорах между Ликудом и лидером НДИ Авигдором Либерманом.Форер заявил: “Глава правительства плюет в нас”.Между тем, израильские СМИ сообщили о том, что Либерман отказался от встречи с Нетаниягу сегодня вечером. Либерман сказал: “28 часов - достаточно времени для того, чтобы принять то решение, которое мы предложили - чтобы харедим не присутствовали на пленуме во время принятия закона о призыве”.Либерман сделал это заявление на фоне сообщений об очередном “компромиссном варианте” в рамках которого закон о призыве будет утвержден Кнессетом в обычном порядке, но квоты на призыв будут вынесены в специальное приложение к закону, которое будет утверждаться правительством.