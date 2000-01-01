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Тамар Зандберг предложила коалицию Ганца, Левых и харедим 28.05 20:51   MIGnews.com

Тамар Зандберг предложила коалицию Ганца, Левых и харедим

Лидер партии Мерец предложила собственный проект создания правящей коалиции в Государстве Израиль.

Зандберг заявила: “Премьер-министр, подозреваемый в коррупции, продолжает свои попытки уйти от правосудия - и гори все прочее огнем. . В ближайшие часы будет распущен Кнессет, но до того, как это произойдет, все еще существует возможность коалиции: правительство во главе с Ганцем, поддерживаемое центром, левыми, арабами и по крайней мере одной партией харедим”.


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