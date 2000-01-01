Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль и Ливан близки к договоренности о границах | Фото:28.05 20:08   MIGnews.com

Израиль и Ливан близки к договоренности о границах

Сегодня ливанское министерство иностранных дел заявило, что Ливан и Израиль близки к созданию рамок для переговоров по разграничению сухопутных и морских границ стран, что окажет влияние на разведку нефти и газа на шельфе.

Об этом во вторник, 28 мая сообщает The Times of Israel.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что форма переговоров, которые будут проведены под эгидой Организации Объединенных Наций, и роли каждой из заинтересованных сторон все еще обсуждаются.

Предполагаемые переговоры должны контролироваться Вашингтоном, который является посредником между странами.

Заявление было сделано после встречи во вторник между министром иностранных дел Ливана Гебраном Бассилем и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвидом Саттерфилдом. Он курсирует между Израилем и Ливаном в качестве посредника в пограничном споре.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:02
Ривлин не будет вмешиваться до срока
19:51
Intel запускает новые процессоры, разработанные в Хайфе
19:46
Кушнер и Гринблатт посетят Израиль и Иорданию
19:34
"Ликуд" санкционировал предложение о слиянии с "Кулану"
19:21
Младенов раскритиковал "мирный план" Вашингтона
19:10
Фотовыставка Холокоста в Вене подверглась вандализму
18:45
SodaStream приняла на праздник Рамадан тысячи гостей
18:33
Впервые в истории Италии мэром города избран трансгендер
18:31
Глава израильского подразделения Microsoft уходит в отставку
18:19
Турция начала масштабную военную операцию в Ираке
18:05
Хасиды преследовали обнаженную модель в Вильямсбурге
17:44
Началось расследование антисемитизма лейбористской партии
17:05
Суд продлил срок задержания лидера палестинских террористов
16:51
“Иран терроризирует весь Ближний Восток”
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus