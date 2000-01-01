Израиль и Ливан близки к договоренности о границах
Сегодня ливанское министерство иностранных дел заявило, что Ливан и Израиль близки к созданию рамок для переговоров по разграничению сухопутных и морских границ стран, что окажет влияние на разведку нефти и газа на шельфе.
В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что форма переговоров, которые будут проведены под эгидой Организации Объединенных Наций, и роли каждой из заинтересованных сторон все еще обсуждаются.
Предполагаемые переговоры должны контролироваться Вашингтоном, который является посредником между странами.
Заявление было сделано после встречи во вторник между министром иностранных дел Ливана Гебраном Бассилем и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвидом Саттерфилдом. Он курсирует между Израилем и Ливаном в качестве посредника в пограничном споре.