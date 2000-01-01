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Впервые в истории Италии мэром города избран трансгендер | Фото: Twitter28.05 18:33   MIGnews.com

Впервые в истории Италии мэром города избран трансгендер

Жители городка Тромелло в провинции Ломбардия (Италия) избрали своим мэром сменившего пол Джанмарко Негри, что происходит впервые в истории страны.

Об этом во вторник, 28 мая сообщает The Public's Radio.

40-летний адвокат одержал победу в избирательной гонке, обогнав трех конкурентов, несмотря на неутешительные прогнозы. Свои голоса за Негри отдали 37,5% жителей.

Победа особенно поразительна, учитывая, что при голосовании в Европарламенте в то же время 53% голосов были отданы за партию Маттео Сальвини и только 16% за левоцентристскую Демократическую партию.

Как пишет издание Corriere Della Sera, никогда раньше не занимался политикой. Однако он завоевал популярность своей активной деятельностью по защите прав сексуальных меньшинств.

Известно, что Негри сменил пол в 2015 году, до этого он был женщиной по имени Мария. Негри ранее заявил, что он никогда не чувствовал себя женщиной, после чего решился на сложную операцию по смене пола. Тогда Негри сказал журналистам, что он "нашел себя раз и навсегда", став мужчиной.


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