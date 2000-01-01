Началось расследование антисемитизма лейбористской партии

EHRC, основной правительственный орган по борьбе с расизмом, заявила, что будет расследовать вопрос о том, подвергла ли главная оппозиционная партия во главе с Джереми Корбином дискриминации или преследованию евреев в нарушение Закона о равенстве Великобритании 2006 года.
Организация также изучит вопрос о том, ответила ли партия на жалобы о незаконных действиях законным, эффективным и действенным образом.
Во вторник комиссия заявила, что решила начать официальное расследование после получения многочисленных жалоб на дискриминацию евреев в "Лейбористской партии". Комиссия сообщила, что проводила предварительное расследование жалоб с марта месяца и дала другой стороне возможность ответить.