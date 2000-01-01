28.05 15:35 MIGnews.com

Либерман: Мы не собираемся свергать Нетаниягу

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Член Кнессета Авигдор Либерман, председатель партии «Наш дом - Израиль», сославшись на провал коалиционных переговоров, атаковал «Ликуд», который представляет харедим «гибкими» по закону о призыве.«Я слышал, как сегодня утром представители «Ликуда» говорили об «удивительной гибкости» партий «хареди», которые готовы принять законопроект, но с одной небольшой оговоркой, что вопрос о целях набора и истечении срока действия закона будет решаться правительством, а не в первичном законодательстве. Это не гибкость, это обман», - сказал Либерман.Также Авигдор Либерман отметил, что данный законопроект является лишь показателем экстремизма хареди, примерами которого есть закрытие супермаркетов в Шаббат, мост Йехудит, бойкот потребителями завода Фениция в Йерухаме и попытку остановить продажу билетов в Шаббат в Библейском зоопарке.«Единственным мотивом нашей партии является соблюдение принципов и обязательств, данных общественности до выборов, во время выборов и после выборов. Мы не стремимся свергнуть Биньямина Нетаниягу, и мы не ищем альтернативного кандидата, но мы не откажемся от наших принципов и обещаний гражданам Государства Израиль», - сказал Либерман.