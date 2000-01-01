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Секретариат Ликуда не имеет права одобрить слияние с Кулану 28.05 14:55   MIGnews.com

Секретариат Ликуда не имеет права одобрить слияние с Кулану

Контролер Ликуда, адвокат и депутат Шай Галили заявил, что секретариат партии не имеет права одобрить слияние с партией Моше Кахлона Кулану.

По словам Галили, такими полномочиями, в соответствии с с уставом партии, обладает только центральный комитет Ликуда.

Между тем, члены Ликуда выражают крайнее недовольство в связи с объединением с Кулану. Кулану якобы “забронированы” четыре места в списке Ликуда.

По слухам, именно гарантия этих мест позволила получить большинство при голосовании за закон о роспуске Кнессета. Источники 12-го канала в Ликуде утверждают, что если бы Кахлон не получил эту “бронь” он не стал бы голосовать за закон. Корреспондент 12-го канала передает слова одного из членов Ликуда: “Бронь для Кахлона в предвыборном списке - классическое дело о взятке!”


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