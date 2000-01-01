Большинство израильтян - против неприкосновенности премьера
Результаты социологического опроса, опубликованный 13-ым каналом, показали, что большинство израильтян выступают против принятия закона, который защитит премьер-министра от судебного разбирательства по коррупционным делам.
На вопрос о своем мнении относительно законодательства о предоставлении первичного иммунитета 66% населения заявили, что они против, 19% высказались за, 11% не определились, а 4% опрошенных признались, что даже не слышали о намерении внести в действующее законодательство соответствующие изменения.
Между тем, среди граждан, придерживающихся правых политических взглядов, и ультраортодоксальных респондентов закон не поддерживают 44 %, поддержали 32 %, 20% респондентов не определились, и ничего не знают о законе 4% участников опроса.
Опрос был проведен компанией Statnet среди 710 респондентов с погрешностью 3,8%.