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Большинство израильтян - против неприкосновенности премьера | Фото:29.05 07:07   MIGnews.com

Большинство израильтян - против неприкосновенности премьера

Результаты социологического опроса, опубликованный 13-ым каналом, показали, что большинство израильтян выступают против принятия закона, который защитит премьер-министра от судебного разбирательства по коррупционным делам.

Об этом стало известно The Times of Israel.

На вопрос о своем мнении относительно законодательства о предоставлении первичного иммунитета 66% населения заявили, что они против, 19% высказались за, 11% не определились, а 4% опрошенных признались, что даже не слышали о намерении внести в действующее законодательство соответствующие изменения.

Между тем, среди граждан, придерживающихся правых политических взглядов, и ультраортодоксальных респондентов закон не поддерживают 44 %, поддержали 32 %, 20% респондентов не определились, и ничего не знают о законе 4% участников опроса.

Опрос был проведен компанией Statnet среди 710 респондентов с погрешностью 3,8%.


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