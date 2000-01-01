28.05 14:35 MIGnews.com

Президент Сербии приказал привести армию в боевую готовность

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Как стало известно, сегодня утром, 28 мая президент Сербской Республики Александр Вучич распорядился привести все подразделения вооруженных сил страны в полную боевую готовность.Предпосылкой к такому заявлению послужила ситуация в Косове и Метохии. Так, полиция непризнанной республики Косово вторглась на территорию муниципалитетов, где находилось преимущественно сербское население, сообщает портал Lenta.Сообщается, представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич предупредил, что власти Сербии готовы реагировать жестко, если Приштина продолжит действовать в том же ключе.Сообщается, о вооруженных сопротивлениях.