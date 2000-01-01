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Меркель: Немецкие синагоги, еврейские школы должны защищать 28.05 14:04   MIGnews.com

Меркель: Немецкие синагоги, еврейские школы должны защищать

Немецкий лидер Ангела Меркель заявила в понедельник, что еврейское население страны нуждается в постоянной защите полиции.

Меркель обратилась к нынешнему росту антисемитизма в своей стране, сказав в интервью CNN, что «у нас всегда было определенное количество антисемитов, к сожалению».

«На сегодняшний день нет ни одной синагоги, ни одного детского сада для еврейских детей, ни одной школы для еврейских детей, которую не нужно охранять немецким полицейским», - сказала Меркель.


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