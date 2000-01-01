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Ночная встреча Либермана и Гидона Саара 28.05 13:10   MIGnews.com

Ночная встреча Либермана и Гидона Саара

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что минувшей ночью прошла встреча между лидером НДИ Авигдором Либерманом и и одним из видных функционеров Ликуда, бывшим министром Гидоном Сааром.

Либерман заявил: "Мне жаль вас всех разочаровывать, но с момента выборов я не встречался ни с Моше Кахлоном, ни с Гидоном Сааром, и даже не говорил с ними по телефону".

За несколько часов до того Либерман отверг спекуляции о том, что он может попытаться сформировать альтернативное правительство вместе Сааром, и что он не встречался с ним после выборов. Тем не менее, фотограф Ари Кляйн сумел снять двух политиков в кафетерии Кнессета за дружеской беседой.

Либерман также отвергает слухи о его контактах с Яиром Лапидом: "Я не знаю, что пишут в газетах, я могу сказать только одно - я встретился с Яиром Лапидом один раз , в русском ресторане за две недели до выборов".


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