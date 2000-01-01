28.05 12:28 MIGnews.com

Китай прекратил покупать иранскую нефть

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По сообщению американского издания Wall Street Journal, Вашингтон заявил о решении не продлевать исключения из режима санкций на покупку нефти из Ирана для определенных стран в обход санкций. Рохим Заре, член экономический комиссии парламента Ирана, подтвердил, что санкции соблюдаются.Он отметил, что в марте Греция, Индия, Италия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея и Япония приобретали нефть ежедневно. За месяц было закуплено 1,6 миллиона баррелей “черного золота”. Но с тех пор закупки прекратились.Отмечается, что в середине мая танкер, принадлежащий Китаю, был загружен на нефтяном терминале на острове Харг. Данное действие было воспринято как возобновление закупок Пекином. Но затем танкер обозначил пунктом назначения Индонезию. В данный момент он остается у берегов Ирана, в Оманском заливе.Согласно ресурсу морского слежения FleetMon, судно использовалось для хранения нефти, поскольку береговые резервуары заполнены. В Тегеране подтверждают, что закупка “черного золота” Китаем прекращена. Они подмечают, что у Китая “и так достаточно проблем с Соединенными Штатами”.Но Иран не утрачивает надежд на возобновление продаж нефти в Китай. Частный трейдер два месяца назад поставлял нефть в Китай. Он говорит, что сейчас ведет переговоры о продаже до 2 миллионов баррелей китайскому мини-нефтеперерабатывающему заводу. Также он подчеркнул, что пока не получил одобрения от правительства Ирана и Китая.