28.05 12:23 MIGnews.com

Ликуд отменяет праймериз и идет на выборы с Кулану

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Газета Маарив сообщает о том, что секретариат партии Ликуд проведет встречу в Иерусалиме 28 мая.На совещании будет принято решение об отмене праймериз в случае, если будут объявлены выборы в Кнессет и о том, что Ликуд пойдет на выборы одним списком с партией Кулану Моше Кахлона.В предложенной на рассмотрении резолюции говорится: “В обстоятельствах, при которых выборы в Кнессет пройдут не позднее, чем через шесть месяцев, праймериз проводится не будут, и список кандидатов и кандидат в премьер-министры на выборах в 22-й Кнессет будут теми же, что на выборах в 21-й Кнессет”.Также сообщается, что будет обсуждаться вопрос о “брони” в списке кандидатов Ликуда - и это истолковывается как признак того, что места будут гарантированы людям Кулану.