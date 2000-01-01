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Иран не видит перспективы переговоров с США 28.05 16:32   MIGnews.com

Иран не видит перспективы переговоров с США

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил во вторник, что не видит никаких перспектив для переговоров с США, спустя день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном по его ядерной программе возможна.

«В настоящее время мы не видим перспективы переговоров с Америкой», - цитирует Аббас Мусави полуофициальное информационное агентство Fars.

Трамп сказал в понедельник: «Я действительно верю, что Иран хотел бы заключить сделку, и я думаю, что это очень умно с их стороны, и я думаю, что это возможно».


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