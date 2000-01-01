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Кахоль Лаван: нам предложили сформировать коалицию 28.05 10:17   MIGnews.com

Кахоль Лаван: нам предложили сформировать коалицию

Депутаты Кахоль Лаван сообщили порталу ynet  о том, что один из советников премьер-министр Биньямина Нетаниягу предложил им сформировать коалицию с Ликудом.

Люди Ликуда якобы предложили: “Мы дадим вам высокие посты в коалиции, посты глав комитетов в Кнессете. Ваши шансы на повторных выборах будут меньше”.

Депутат Кнессета от Кахоль Лаван Орна Барбивай заявила: “Если Нетаниягу не поведет страну к разбазариванию еще2,4 миллиардов шекелей на предвыборную кампанию, и если он не будет премьер-министром, мы мы можем сидеть в одном правительстве с Ликудом. Но мы не будем сидеть в одном правительстве с человеком, над которым висят три обвинительных заключения. Я ему не верю”.


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