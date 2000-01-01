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`Дочь российского олигарха` разрушила коалицию Австрии 28.05 10:07   MIGnews.com

"Дочь российского олигарха" разрушила коалицию Австрии

27 мая парламент проголосовал за увольнение Себастьяна Курца с должности канцлера Австрии. В связи с этим его правительство ушло в отставку. Судьба канцлера решилась таким образом из-за скандала, в котором участвовал вице-канцлер и его бывший партнер по коалиции, Хайнц-Кристиан Штрахе.

Представитель крайне правой “Партии свободы” стал участником коррупционного скандала. Инцидент произошел в начале этого месяца. Было обнародовано скандальное видео с Штрахе, снятое на средиземноморском острове Ибица.

На видео зафиксирована встреча вице-канцлера якобы с дочерью российского олигарха, Он предлагает ей заключить государственные контракты. После того, как кадры из видео были выпущены двумя немецкими газетами, Штрахе подал в отставку с поста лидера партии и вице-канцлера Курца.

Сам канцлер после обнародования кадров распустил коалицию и призвал к досрочным выборам. В то время как парламентские выборы были запланированы в сентябре. Такое решение привело его консервативную партию к победе. “Австрийская народная партия” набрала 34% голосов, но это не спасло ситуацию.

Теперь президенту Александеру ван дер Беллену предстоит назначить канцлера, который будет продвигать страну вперед при поддержке парламента. Новый канцлер будет выполнять обязанности до парламентских выборов, назначенных в сентябре.


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