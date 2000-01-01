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28.05 10:10   MIGnews.com

Таксисты Хадар отказались от аэропорта Бен-Гурион

Таксистская компания Хадар, выигравшая вместе с Gett тендер на подвозку пассажиров из аэропорта Бен-Гурион, отказалась от работы в аэропорту.

По условиям тендера, Хадар и Gett гарантировали пассажирам скидку 31% от существующего тарифа.

По версии менеджмента Хадар, Gett, однако, не выполняет своей части соглашений, что означает предоставление скидки за счет заработка водителей Хадар.

Менахем Бар-Хаим, директор Хадар заявил: “Водители - наш самый главный капитал. Мы провели с Gett интенсивные переговоры, но, к несчастью, они не пошли нам навстречу. Поэтому мы отказываемся подписывать документы о том, что Хадар будет оператором услуг такси в Бен-Гурион”.

Выход и тендера Хадар означает, что с завтрашнего дня пассажиров в Бен-Гурион смогут забирать любые такси, зарегистрированные на территории Израиля.
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