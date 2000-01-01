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Последний суд над Азарией: 9 версий командира роты 28.05 09:20   MIGnews.com

Последний суд над Азарией: 9 версий командира роты

Сегодня, 28 мая, проходит последнее заседание военного суда по апелляции, поданной “хевронским стрелком” Эльором Азарией.

Азария был приговорен к 18 месяцам тюрьмы “за непреднамеренное убийство” раненого палестинского террориста.

Адвокат Азарии, Йорам Шефтель, попытается опровергнут правомерность приговора, указывая на большое количество версий события, предъявленных обвинением.

Шефтель говорит: “У командира роты было девять версий события, у солдат - 14”. Шефтель попытается доказать, что единственным способом нейтрализовать террориста был выстрел в голову, произведенный Азарией.

Судья Цви Сегаль попытался опровергнуть этот аргумент , сказав: “Ни один из офицеров, солдат и гражданских, находившихся на месте атаки, не применил оружия”. Шефтель парировал: “В деле Джилани тоже стрелял только один полицейский”. Шефтель ссылается на дело об израильском полицейском Зияде Джилани, выстрелившем в упор в террориста, лежавшего на земле в момент теракта в Восточном Иерусалиме в 2010 году. . Против Джилани открыли дело - но через полгода закрыли, за отсутствием доказательств.
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