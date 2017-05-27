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Кикар Рабин: 20 тысяч `бравых людей` за мир сегодня 28.05 09:05   MIGnews.com

Кикар Рабин: 20 тысяч "бравых людей" за мир сегодня

Минувшим вечером на Кикар Рабин в Тель-Авиве состоялась массовая демонстрация израильских левых.

Среди организаторов и участников : Авода, Мерец, Шалом Ахшав, Женевская Инициатива, Новый Израильский Фонд, молодежное движение Мерец, молодежное движение Аводы.

На митинг собралось 20 тысяч человек.

Собравшимся было зачитано личное послание главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Оно гласит: “Единственный способ закончить конфликт и войну с терроризмом в регионе и в мире - решение по формуле два государства для двух народов, в рамках границ 1967 года. Мы признали Государство Израиль и согласились на формулу двух государств. теперь - очередь Израиля признать нашу страну и закончить оккупацию. Такая возможность все еще существует, пока мы протягиваем руки друг другу, мир может быть достигнут только бравыми людьми”.






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