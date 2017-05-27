28.05 09:05 MIGnews.com

Кикар Рабин: 20 тысяч "бравых людей" за мир сегодня

ח"כ @oren_haz הגיע להפגנת השמאל בת"א והתעמת עם מנכ"ל שלום עכשיו אבי בוסקילה pic.twitter.com/WhbTr81VSx — חדשות 10 (@news10) May 27, 2017

יו"ר האופוזיציה @HerzogMK בעצרת בכיכר רבין: "המענה היחיד לתקווה האחת הוא שתי מדינות לשני עמים" pic.twitter.com/VrKFdbKfhg — חדשות 10 (@news10) May 27, 2017

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Минувшим вечером на Кикар Рабин в Тель-Авиве состоялась массовая демонстрация израильских левых.Среди организаторов и участников : Авода, Мерец, Шалом Ахшав, Женевская Инициатива, Новый Израильский Фонд, молодежное движение Мерец, молодежное движение Аводы.На митинг собралось 20 тысяч человек.Собравшимся было зачитано личное послание главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Оно гласит: “Единственный способ закончить конфликт и войну с терроризмом в регионе и в мире - решение по формуле два государства для двух народов, в рамках границ 1967 года. Мы признали Государство Израиль и согласились на формулу двух государств. теперь - очередь Израиля признать нашу страну и закончить оккупацию. Такая возможность все еще существует, пока мы протягиваем руки друг другу, мир может быть достигнут только бравыми людьми”.