ХАМАС осудил атаку на христиан в Египте

Палестинское движение ХАМАС, правящее в Газе, осудило нападение на христиан-коптов в Египте. Об этом сообщает газета Al-Resalah в воскресенье, 28 мая.
Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил:
"Убийство египетских коптов является отвратительным и осуждаемым в высшей степени преступлением, направленным на дестабилизацию безопасности Египта и создание расистской и сектантской ненависти".
Бархум добавил: "Единственным бенефициаром этих действий являются враги Египта и всего мира".
Напомним, что 26 мая, боевики открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в 250 км к югу от Каира, когда автобусы направлялись в монастырь Святого Самуила.
Жертвами кровавой атаки стали 40 человек, включая детей. Десятки получили ранения.