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YouTube 28.05 08:52   MIGnews.com

ХАМАС осудил атаку на христиан в Египте

Палестинское движение ХАМАС, правящее в Газе, осудило нападение на христиан-коптов в Египте. Об этом сообщает газета Al-Resalah в воскресенье, 28 мая.

Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил:

"Убийство египетских коптов является отвратительным и осуждаемым в высшей степени преступлением, направленным на дестабилизацию безопасности Египта и создание расистской и сектантской ненависти".

Бархум добавил: "Единственным бенефициаром этих действий являются враги Египта и всего мира".

Напомним, что 26 мая, боевики открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в 250 км к югу от Каира, когда автобусы направлялись в монастырь Святого Самуила.

Жертвами кровавой атаки стали 40 человек, включая детей. Десятки получили ранения.
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