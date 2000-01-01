28.05 08:52 MIGnews.com

ХАМАС осудил атаку на христиан в Египте

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Палестинское движение ХАМАС, правящее в Газе, осудило нападение на христиан-коптов в Египте. Об этом сообщает газета Al-Resalah в воскресенье, 28 мая.Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил:"Убийство египетских коптов является отвратительным и осуждаемым в высшей степени преступлением, направленным на дестабилизацию безопасности Египта и создание расистской и сектантской ненависти".Бархум добавил: "Единственным бенефициаром этих действий являются враги Египта и всего мира".Напомним, что 26 мая, боевики открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в 250 км к югу от Каира, когда автобусы направлялись в монастырь Святого Самуила.Жертвами кровавой атаки стали 40 человек, включая детей. Десятки получили ранения.