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Меркель: Прошло время, когда мы могли положиться на США | Фото: European People's Party/Flickr29.05 06:53   MIGnews.com

Меркель: Прошло время, когда мы могли положиться на США

После Brexit и избрания Дональда Трампа президентом Европа больше не может "полностью зависеть" от США и Великобритании, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она сказала, что хочет дружественных отношений с обеими странами, а также и с Россией, но, по ее мнению, Европа теперь должна сама бороться за свое будущее.

Канцлер сделала это заявление после того, как на саммите "Большой семерки" не удалось прийти к консенсусу по вопросу о заключенном в 2015 году в Париже соглашении по борьбе с изменением климата. Меркель назвала эти переговоры очень трудными.

"Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, уходят. Я почувствовала это на себе в последние несколько дней", - сказала Меркель на предвыборном митинге в Мюнхене.

По ее словам, сейчас приоритет для Берлина - отношения с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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