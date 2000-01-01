29.05 06:53 MIGnews.com

Меркель: Прошло время, когда мы могли положиться на США

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После Brexit и избрания Дональда Трампа президентом Европа больше не может "полностью зависеть" от США и Великобритании, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она сказала, что хочет дружественных отношений с обеими странами, а также и с Россией, но, по ее мнению, Европа теперь должна сама бороться за свое будущее.Канцлер сделала это заявление после того, как на саммите "Большой семерки" не удалось прийти к консенсусу по вопросу о заключенном в 2015 году в Париже соглашении по борьбе с изменением климата. Меркель назвала эти переговоры очень трудными."Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, уходят. Я почувствовала это на себе в последние несколько дней", - сказала Меркель на предвыборном митинге в Мюнхене.По ее словам, сейчас приоритет для Берлина - отношения с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.