28.05 19:25 MIGnews.com

После выборов британские лейбористы признают "Палестину"

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Если на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Великобритании в июне, победит Лейбористская партия, то новое правительство незамедлительно признает "Государство Палестину". Об этом британские левые заявили в своем обновленном манифесте.В документе говорится о приверженности партии стратегии "двух государств" в качестве решения палестино-израильского конфликта и отмечается невозможность его решения силовым или военным путем, так как и Израиль, и ПА должны "избегать шагов, которые могут сделать мир еще более труднодостижимым". Для этого лейбористы требуют снять многолетнюю израильскую блокаду сектора Газа, а также прекратить "полувековую оккупацию Западного Берега" и расширение поселений.В то же время у ХАМАСа они требуют положить конец ракетным обстрелам Израиля, чтобы "политические лидеры могли вступить в конструктивные переговоры" и разработать "дипломатическое решение"."Тогда лейбористское правительство немедленно признает государство Палестина", - сказано в манифесте.