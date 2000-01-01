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Субсидирование продленок утверждено | Фото: Thinkstock28.05 18:27   MIGnews.com

Субсидирование продленок утверждено

Правительство утвердило субсидирование продленок, являющееся важной частью программы министра финансов «Семья нетто». Стоимость реализации программы оценивается в 900 миллионов шекелей в год, на данном этапе программа утверждена только на период с сентября по декабрь 2017 года ввиду отсутствия бюджета.

Как сообщал НЭП, в министерстве финансов, полагаясь на положительные прогнозы относительно размеров налоговых поступлений, запланировали финансирование программы в 2018 году за счет резерва, заложенного в государственном бюджете. Но, как показала проверка в министерстве юстиции, воспользоваться резервами можно только с ноября 2018 года и только после того, как министерство финансов предоставит Кнессету отчет о том, что в резерве нет необходимости. Поэтому пока программа утверждена только сроком на три месяца, а в начале 2018 министерство финансов перенаправит на нее освободившийся резерв 2017 года.
В рамках программы будет установлена максимальная стоимость продленки — 930 шекелей, и, кроме того, государство сможет дополнительно субсидировать стоимость в размере 150-400 шекелей в зависимости от места проживания.

В населенных пунктах 4-й категории получат субсидирование в размере 350 шекелей, в 5-й категории — 300 шекелей. В обеих категориях речь идет о детях в возрасте от 3 до 8 лет. В 6-й категории — 300 шекелей на детей 1-го и 2-го классов школы. В населенных пунктах 7-й категории размер субсидии составит 200 шекелей для учащихся 1-го и 2-го классов, в населенных пунктах категории 8-10 размер субсидии составит 150 шекелей для учащиеся 1-го и 2-го классов.
Вопреки опасениям, правительство не забыло о родителях из ультраортодоксального сектора. Ультраортодоксальные учебные заведения получат субсидии на продленки согласно размеру субсидий, выделяемых на работу этих учебных заведений.
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