Нетаниягу пожелал мусульманам щедрого Рамадана

"Желаю Рамадан Карим мусульманским гражданам Израиля и мусульманам всего мира в надежде на наступление столь необходимого братства, взаимоуважения и мира", - гласит заявление, опубликованное в "твиттере" канцелярии главы правительства на английском.
أهنئ مواطني إسرائيل المسلمين والمسلمين عموما بمناسبة حلول شهر #رمضان آملا بتحقيق الأخوة والاحترام المتبادل والسلام. كل عام وأنتم بخير.
Это же сообщение было продублировано и по-арабски. В переводе с арабского "Рамадан Карим" означает "щедрого Рамадана".
Как сообщил координатор деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай, правительство пошло на уступки палестинцам, выдав 200 тысяч разрешений на въезд в Израиль и разрешив 100 жителям сектора Газа посещать пятничные службы в мечети Аль-Акса в течение всего месяца.