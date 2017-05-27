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Нетаниягу пожелал мусульманам щедрого Рамадана | Фото: Thinkstock28.05 16:18   MIGnews.com

Нетаниягу пожелал мусульманам щедрого Рамадана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил израильскую мусульманскую общину и мусульман всего мира с наступлением священного для них месяца Рамадан, пожелав им самого необходимого.




"Желаю Рамадан Карим мусульманским гражданам Израиля и мусульманам всего мира в надежде на наступление столь необходимого братства, взаимоуважения и мира", - гласит заявление, опубликованное в "твиттере" канцелярии главы правительства на английском.




Это же сообщение было продублировано и по-арабски. В переводе с арабского "Рамадан Карим" означает "щедрого Рамадана".

Как сообщил координатор деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай, правительство пошло на уступки палестинцам, выдав 200 тысяч разрешений на въезд в Израиль и разрешив 100 жителям сектора Газа посещать пятничные службы в мечети Аль-Акса в течение всего месяца.
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