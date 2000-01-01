Кабмин одобрил Аюба Кара главой Минсвязи

Кабинет министров Израиля поддержал назначение "министра без портфеля" Аюба Кара руководителем министерства связи. Голосование состоялось на заседании правительства 28 мая. Все министры единогласно поддержали эту кандидатуру.
Ранее о таком назначении заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, чем немало шокировал своих союзников, так как многие рассчитывали на то, что это кресло достанется Цахи Анегби, который в течение трех месяцев исполнял обязанности министра связи. Кроме того, он также возглавляет министерство регионального развития.
Напомним, что на прошлой неделе БАГАЦ обязал Нетаниягу назначить министра связи, но в связи с приездом американского президента Трампа и с приготовлениями к визиту юридический советник правительства Авихай Мандельблит разрешил премьеру еще неделю занимать должность.