28.05 15:40 MIGnews.com

Кабмин одобрил Аюба Кара главой Минсвязи

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Кабинет министров Израиля поддержал назначение "министра без портфеля" Аюба Кара руководителем министерства связи. Голосование состоялось на заседании правительства 28 мая. Все министры единогласно поддержали эту кандидатуру.Ранее о таком назначении заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, чем немало шокировал своих союзников, так как многие рассчитывали на то, что это кресло достанется Цахи Анегби, который в течение трех месяцев исполнял обязанности министра связи. Кроме того, он также возглавляет министерство регионального развития.Напомним, что на прошлой неделе БАГАЦ обязал Нетаниягу назначить министра связи, но в связи с приездом американского президента Трампа и с приготовлениями к визиту юридический советник правительства Авихай Мандельблит разрешил премьеру еще неделю занимать должность.