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Кахлон утвердил налоговые послабления для гибридных такси 28.05 14:29   MIGnews.com

Кахлон утвердил налоговые послабления для гибридных такси

Министр финансов Моше Кахлон принял рекомендацию Налогового управления и подписал указ о поощрении использования такси с гибридным двигателем. В соответствии с этим указом, кумулятивный расчет амортизации гибридного такси будет выше, чем у обычных машин.

Таким образом, после 4 лет использования гибридного автомобиля в качестве такси, владелец будет освобожден от уплаты налога на покупку автомобиля и перевода его на имя другого человека для использования в других целях, не в качестве такси. Льгота будет распространяться на автомобили, приобретенные в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, при этом дата продажи такси не ограничена по времени.

Сейчас из-за более низких налогов большинство таксистов предпочитают приобретать автомобили с дизельными двигателями, которые загрязняют воздух больше, чем бензиновые и многократно больше, чем машины с гибридным двигателем. Опыт зарубежных стран, включая США, показывает, что нет никаких помех для использования гибридных автомобилей в качестве такси, однако в Израиле “гибриды” не получили широкого распространения среди таксистов.

Снижение нормативного срока амортизации гибридных такси по отношению к обычным автомобилям, наряду с другими мерами, применяемыми министерством экологии, должно увеличить долю гибридного транспорта в таксопарках Израиля и постепенно вытеснить дизельные машины.
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