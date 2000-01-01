28.05 14:09 MIGnews.com

Хаменеи раскритиковал Саудов за "почтение к врагам ислама"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обрушился с критикой на Саудов за улучшение отношений с США после визита президента Дональда Трампа в Эр-Рияд.Об этом сообщает агентство Reuters."Власти Саудовской Аравии с почтением относились к врагам ислама, при этом они совершенно по-другому относятся к мусульманам Бахрейна и Йемена", - заявил аятолла.Комментарии Али Хаменеи поступили во время мероприятия по чтению Корана в рамках начала священного для мусульман месяца Рамадан.Лидер Ирана отметил, что Саудов "определенно ожидает кризис".Американский лидер выступая на саммите в Эр-Рияд обвинил Тегеран в поддержке терроризма на Ближнем Востоке.В свою очередь, корол Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал власти Ирана "наконечником копья" глобального терроризма.В ответ Иран заявил, что Сауды являются источником финансирования террористов в регионе.