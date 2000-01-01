28.05 14:09 MIGnews.com
Хаменеи раскритиковал Саудов за "почтение к врагам ислама"
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обрушился с критикой на Саудов за улучшение отношений с США после визита президента Дональда Трампа в Эр-Рияд.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Власти Саудовской Аравии с почтением относились к врагам ислама, при этом они совершенно по-другому относятся к мусульманам Бахрейна и Йемена", - заявил аятолла.
Комментарии Али Хаменеи поступили во время мероприятия по чтению Корана в рамках начала священного для мусульман месяца Рамадан.
Лидер Ирана отметил, что Саудов "определенно ожидает кризис".
Американский лидер выступая на саммите в Эр-Рияд обвинил Тегеран в поддержке терроризма на Ближнем Востоке.
В свою очередь, корол Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал власти Ирана "наконечником копья" глобального терроризма.
В ответ Иран заявил, что Сауды являются источником финансирования террористов в регионе.
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