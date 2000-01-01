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YouTube 28.05 14:09   MIGnews.com

Хаменеи раскритиковал Саудов за "почтение к врагам ислама"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обрушился с критикой на Саудов за улучшение отношений с США после визита президента Дональда Трампа в Эр-Рияд.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Власти Саудовской Аравии с почтением относились к врагам ислама, при этом они совершенно по-другому относятся к мусульманам Бахрейна и Йемена", - заявил аятолла.

Комментарии Али Хаменеи поступили во время мероприятия по чтению Корана в рамках начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Лидер Ирана отметил, что Саудов "определенно ожидает кризис".

Американский лидер выступая на саммите в Эр-Рияд обвинил Тегеран в поддержке терроризма на Ближнем Востоке.

В свою очередь, корол Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал власти Ирана "наконечником копья" глобального терроризма.

В ответ Иран заявил, что Сауды являются источником финансирования террористов в регионе.
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