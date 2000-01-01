28.05 13:08 MIGnews.com

В Ликуде шокированы назначением Аюба Кара

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Портал nrg, со ссылкой на собственные источники в Ликуде, сообщает о том,что функционеры партии шокированы назначением на пост министра связи Аюба Кара.На прошлой неделе БАГАЦ обязал Нетаниягу назначить министра связи - до этого его обязанности исполнял сам премьер.Все ожидали, что министром связи назначат Цахи Ханегби, но Нетаниягу предпочел Кара. Из окружения Ханегби сообщили: “Это очень большое разочарование. Мы все думали, что министром будет Ханегби. Премьер хотел на эту должность человека, свободного от влияний и интересов, и Ханегби более всего подходил на эту роль. Это - унижение. Очевидно, это было решение, принятое мгновенно”.Сам Кара узнал о своем назначении менее суток назад. В настоящий момент он находится за границей и прилагает интенсивные усилия к тому, чтобы вернуться в Израиль в ближайшие часы.Ханегби исполнял обязанности министра связи последние три месяца, и представлялся естественным преемником Нетаниягу на этом посту. На выходные Нетаниягу предложил пост министра Яриву Левину, но тот отказался.Депутат от Ликуда Давид Амсалем говорит: “Премьер-министр не посоветовался ни со мной, ни с кем-либо еще, Я полагал, что самой подходящей кандидатурой был Цахи Ханегби”. Глава коалиции Давид Битан сообщил: “Для нас это решение - большой сюрприз”.