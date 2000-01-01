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Кахлон останется министром финансов, если войдет в Ликуд 28.04 09:16   MIGnews.com

Кахлон останется министром финансов, если войдет в Ликуд

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил Моше Кахлону продолжить занимать пост министра финансов в новом правительстве, если лидер Кулану вернется в партию Ликуд, которую он покинул четыре года назад, сообщили политические источники.

Кахлон был членом Кнессета от "Ликуда" с 2003 по 2013 год. В 2015 году он сформировал свою партию Кулану.

На неделе Нетаниягу встретится с Союзом правых партий. Пока Нетаниягу не имеет намерения назвать одного из лидеров альянса, Бецалеля Смотрича, министром юстиции.

Он уже решил отдать портфель министра образования другому лидеру Альянса, Рафи Перецу, и попытается убедить Смотрича встать во главе министерства жилищного строительства.

"Ликуд" намерен выслушать все требования своих ожидаемых партнеров по коалиции, прежде чем объявить о своих собственных требованиях.

Законопроект о призыве в армию молодых ортодоксально-еврейских мужчин, являющийся главным препятствием при распределении кабинетных должностей, далек от разрешения.

Глава партии “Наш дом Израиль” Авигдор Либерман заявляет, что он не будет прогибаться в отношении этого законодательства.

Также сообщается, что Ликуд проведет коалиционные переговоры в воскресенье с ультраортодоксальными партиями, объединяющими Яадут А-Тора и ШАС.


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