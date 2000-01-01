28.04 08:25 MIGnews.com

Обменянные на Баумеля отказываются возвращаться в Сирию

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Оба заключенных, которых Израиль намерен освободить, отказываются возвращаться в Сирию.Оба сирийских заключенных, которых Израиль собирается освободить после возвращения тела израильского солдата Захария Баумеля, попросили не возвращаться в Сирию.Израиль удерживает нескольких просирийских активистов, которые живут в друзских деревнях на Голанских высотах, за нарушения безопасности, и была надежда, что эти активисты будут освобождены.Самым видным активистом, освобождения которого больше всего ожидали, является Сидки Аль-Макт, который уже отбыл 27-летний срок до возвращения к политической деятельности.Аль-Макт работал на новостном канале, связанном с режимом Башара Асада, и опубликовал статью, в которой утверждалось, что Израиль сотрудничает с сирийскими оппозиционными силами. В 2017 году он был осужден за шпионаж в пользу Сирии и приговорен к 11 годам лишения свободы.В разговоре с "Haaretz" семья Аль-Макта заявила, что получила уведомление о том, что их сын может быть включен в сделку, но официального подтверждения не было. Они заявили, что помимо него Израиль удерживает еще одного жителя Голан. Семья не знала, что в Израиле находятся другие сирийские граждане.Заключенные, которые будут освобождены, являются гражданами Сирии.35-летний оперативник ФАТХ Мис Ахмад, был приговорен к 18 годам тюремного заключения в 2005 году после того, как он пересек границу и проник на израильский военный пост на Голанских высотах для похищения солдат.Мис Ахмад, который содержится в отделении ФАТХ тюрьмы Кциот, должен был быть освобожден уже в четверг, но еще не выпущен.По данным источников, он заявил сотрудникам сил безопасности, что отказывается возвращаться в Сирию, и попросил направить его в палестинский город Хеврон, где он должен жениться на своей партнерше.Также отказывается возвращаться Зидан Тауиль, наркоторговец из приграничной сирийской деревни Хадар. Он утверждает, что на родине может подвергнуться политическим преследованиям.