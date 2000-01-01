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Мандельблит назвал дату слушания по делу премьера | Фото:28.04 21:35   MIGnews.com

Мандельблит назвал дату слушания по делу премьера

Генеральный прокурор Авихай Мандельблит заявил сегодня, что предварительное слушание по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу состояться 10 июля.

Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает The Times of Israel.

В своем заявлении Мандельблит также подтвердил, что адвокаты премьера еще не забрали доказательства из его офиса для подготовки к слушанию, предоставленные им по их запросу 10 апреля.

"Задержка со сбором материалов расследования не повлияет на дату слушания", - говорится в заявлении юридического советника государства.

"Если адвокаты хотят провести слушание по следственным материалам, относящимся к делам премьер-министра, они должны согласовать - к 10 мая 2019 года - дату слушания", - отмечается в заявлении. "Слушание назначено на 10 июля".

Напомним, что ранее адвокаты Нетаниягу попросили воздержаться от передачи на досудебные слушания материалов расследования по делам, связанным с главой государства, до окончания выборов — из-за опасения утечки материалов в СМИ.

Но, Мандельблит тогда заявил, что досудебные слушания состоятся в ближайшие месяцы.


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