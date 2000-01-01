Мандельблит назвал дату слушания по делу премьера

В своем заявлении Мандельблит также подтвердил, что адвокаты премьера еще не забрали доказательства из его офиса для подготовки к слушанию, предоставленные им по их запросу 10 апреля.
"Задержка со сбором материалов расследования не повлияет на дату слушания", - говорится в заявлении юридического советника государства.
"Если адвокаты хотят провести слушание по следственным материалам, относящимся к делам премьер-министра, они должны согласовать - к 10 мая 2019 года - дату слушания", - отмечается в заявлении. "Слушание назначено на 10 июля".
Напомним, что ранее адвокаты Нетаниягу попросили воздержаться от передачи на досудебные слушания материалов расследования по делам, связанным с главой государства, до окончания выборов — из-за опасения утечки материалов в СМИ.
Но, Мандельблит тогда заявил, что досудебные слушания состоятся в ближайшие месяцы.