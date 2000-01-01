Иран угрожает закрыть стратегический Ормузский пролив
Тегеран намерен закрыть стратегический маршрут доставки нефти через Ормузский пролив, если ему грозит "враждебность", поскольку США ужесточают санкции.
Об этом в воскресенье, 28 апреля заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, передает The Times of Israel.
"Мы не сторонники закрытия Ормузского пролива, но если враждебность наших врагов возрастет, мы сможем это сделать. Если наша нефть не пройдет через пролив, нефть других стран, конечно же, также не пройдет через пролив", - сказал Багери в интервью ISNA.
Комментарии приходят после того, как Вашингтон заявил в понедельник, что он начнет вводить санкции в отношении таких стран, как Индия, Китай и Турция, которые покупают иранскую нефть.
Первоначально восемь стран получили шестимесячные отсрочки после того, как Соединенные Штаты вновь наложили санкции на Иран в ноябре, после решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения 2015 года.
Официальные лица Ирана неоднократно предупреждали о том, что Исламская Республика может закрыть пролив, жизненно важный перевалочный пункт для международных поставок нефти, если ей будет угрожать ее национальным интересам или безопасности.
"Мы считаем, что Иран будет продолжать продавать свою нефть и использовать Ормузский пролив. Но если Соединенные Штаты предпримут сумасшедшие меры, пытаясь помешать нам сделать это, тогда они должны быть готовы к последствиям", - заявил в среду министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф.
"В наших жизненно важных интересах национальной безопасности сохранить открытость Персидского залива, сохранить Ормузский пролив открытым. Мы делали это в прошлом и будем продолжать делать это в будущем", - добавил он.