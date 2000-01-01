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Зариф допустил возможность выхода Тегерана из ДНЯО | Фото:28.04 17:23   MIGnews.com

Зариф допустил возможность выхода Тегерана из ДНЯО

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что выход из Договора о нераспространении ядерного оружия является одним из "многих вариантов", которые Тегеран должен принять в ответ на санкции США.

Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на государственные СМИ.

"У Исламской Республики есть множество выборов, и власти страны изучают их, существует много вариантов дальнейших действий, и это (выход из ДНЯО) один из них", - заявил Зариф в своих выступлениях перед иранскими журналистами в Нью-Йорке, транслируемых государственным телевидением.

Государственное информационное агентство IRNA передает, что Зарифа спросили, почему он не назвал выход из ядерного договора одной из возможных реакций Тегерана во время своей поездки.

"Официальные лица страны обдумывают различные варианты и меры", ответил глава ведомства, добавив, что возможность выхода из ДНЯО была среди этих вариантов. Однако он не перечислил другие варианты.

Соединенные Штаты ввели множество санкций против Исламской Республики с тех пор, как президент США Дональд Трамп в прошлом году принял решение выйти из ядерной сделку, заключенной в 2015 году с мировыми державами.

На прошлой неделе Вашингтон объявил об отмене санкций для покупателей иранской нефти, а в начале этого месяца США объявили элитную революционную гвардию Ирана "иностранной террористической организацией".


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