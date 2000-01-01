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Испанцы голосуют на досрочных парламентских выборах | Фото:28.04 16:44   MIGnews.com

Испанцы голосуют на досрочных парламентских выборах

Сегодня в Испании после напряженной избирательной кампании начались парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство страны, сообщает Reuters.

Стоит отметить, что испанцы уже в четвертый раз за последние три года идут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос.

По данным источников, в этом году в Испании будет избран новый состав конгресса в составе 350 депутатов, а также 208 из 266 представителей верхней палаты парламента - сената.

В выборах принимают участие 80 партий и блоков.

Согласно результатам соцопросов, лидером гонки является Испанская социалистическая рабочая партия Педро Санчеса (который руководил и предыдущим правительством). На втором месте оказалась - правоцентристская Народная партия Пабло Касадо. Также в пятерке лидеров - либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и правая партия "Вокс".


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