Испанцы голосуют на досрочных парламентских выборах
Сегодня в Испании после напряженной избирательной кампании начались парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство страны, сообщает Reuters.
Стоит отметить, что испанцы уже в четвертый раз за последние три года идут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос.
По данным источников, в этом году в Испании будет избран новый состав конгресса в составе 350 депутатов, а также 208 из 266 представителей верхней палаты парламента - сената.
В выборах принимают участие 80 партий и блоков.
Согласно результатам соцопросов, лидером гонки является Испанская социалистическая рабочая партия Педро Санчеса (который руководил и предыдущим правительством). На втором месте оказалась - правоцентристская Народная партия Пабло Касадо. Также в пятерке лидеров - либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и правая партия "Вокс".