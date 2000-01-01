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Гуайдо призывает провести крупнейший марш в истории | Фото: Twitter28.04 16:09   MIGnews.com

Гуайдо призывает провести крупнейший марш в истории


Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо призывает венесуэльцев провести крупнейший марш в истории, сообщают в воскресенье, 28 апреля Yahoo News.

Выступая в субботу на митинге в Каракасе, Гуайдо также обратился к военным с призывом перестать поддерживать действующего президента страны Николаса Мадуро.

Гуайдо сказал сторонникам, что поддержка армии была "фундаментальной" для свержения Мадуро, "но время идет, и ожидание не может быть вечным".

Он напомнил военным лидерам, что у них есть "историческая возможность, лежащая на их плечах".

Несмотря на поддержку более чем 50 государств, которые признают его временным президентом, поддерживаемый США Гуайдо не смог повлиять на контроль Мадуро над вооруженными силами, который продолжает удерживать его у власти, наряду с союзниками Китаем и Россией.

По данным источников, Гуайдо будет стремиться продолжать оказывать давление на режим с помощью огромного майского протеста в среду, который, по его словам, станет "крупнейшим в истории страны".


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