28.04 13:25 MIGnews.com

Двое заключенных вернулись в Сирию

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После передачи тела солдата ЦАХАЛ Захария Баумеля из Сирии в Израиль, были освобождены двое сирийских заключенных.Пресс-секретарь ЦАХАЛ подтвердил, что два сирийских заключенных были перевезены в Сирию через контрольно-пропускной пункт Кунейтра на Голанских высотах.Первым освобожденным заключенным был 35-летний Мис Ахмад, ,палестинец из лагеря палестинских беженцев Ярмук близ Дамаска. Он был осужден в апреле 2005 года за попытку инфильтрации на базу ЦАХАЛа с целью совершения террористической атаки. Срок его заключения истекает в 2023 году.Другим заключенным является Зидан Тауиль, 1962 года, житель сирийской приграничной деревни Хадар. Он был заключен за попытку контрабанды наркотиков через израильскую границу. Тауиль был задержан в июле 2008 году. Его должны были в любом случае освободить в июле 2019 - по истечении срока наказания.