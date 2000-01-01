28.04 13:14 MIGnews.com

Дери рассорился с харедим в Кнессете

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Портал walla сообщает о серьезном конфликте, возникшем между лидером партии ШАС Арье Дери и двумя другими ультраортодоксальными лидерами в Кнессете - Яаковом Лицманом и Моше Гафни.Харедим должны встретиться с представителями Ликуда в рамках коалиционных переговоров сегодня, 28 апреля. Но в рядах ультраортодоксов царит полнейший разброд. Причиной тому является ссора Арье Дери с лидерами Яадут а-Тора, поддержавшими во время предвыборной кампании злейшего врага Дери, Эли Ишая.Яадут А-Тора подписала политическое соглашение с Ишаем, порвавшим с ШАС. Ишай призвал своих сторонников голосвать за Яадут А-Тора. В обмен ему якобы обещан министерский пост - но лидеры Яадут А-Тора этого не подтверждают. Дери, Лицман и Гафни наотрез отказались комментировать и обсуждать свои отношения с Ишаем. В то же время, источники в ШАС сообщают, что Дери взбешен тем, что Лицман и Гафни не дали ему осуществить его план и добить Ишая, навсегда удалив опасного соперника с политической сцены.