28.04 11:09 MIGnews.com

Зариф: Выход из ядерного договора – выбор Ирана

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Выход из договора, направленного на прекращение распространения ядерного оружия, является одним из «многочисленных выборов» Ирана после ужесточения санкций США в отношении Тегерана. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.Вашингтон решил не возобновлять освобождения от санкций США для покупателей иранской нефти, стремясь сократить экспорт жизненно важной нефти Ирана до нуля.«У Исламской Республики есть множество вариантов для выбора, и власти страны рассматривают их, и выход из ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) является одним из них», - цитирует Зарифа сайт государственного вещателя IRIB.