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Премьер-министр Австралии намерен не пускать иммигрантов | Фото: Скриншот с YouTube28.04 15:12   MIGnews.com

Премьер-министр Австралии намерен не пускать иммигрантов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, проводящий опросы общественного мнения в преддверии выборов 18 мая, в воскресенье провел кампанию по горячей проблеме иммиграции, пообещав сократить ежегодное число мигрантов и заморозить прием беженцев в стране.

Темпы миграции и перенаселенность крупных городов Австралии являются острой проблемой в стране, где 29 % из 25,3 миллионов человек родились за границей и где уровень миграции в настоящее время превышает рождаемость, сообщает Reuters.

«Управление ростом населения очень важно для качества жизни, которое мы имеем в наших городах», - сказал Моррисон.

Премьер-министр заявил, что если его правительство будет переизбрано, то будет введено ограничение для мигрантов в течение следующих четырех лет.


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