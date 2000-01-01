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Трамп приедет открывать посольство США в Иерусалиме | Фото:28.04 09:13   MIGnews.com

Трамп приедет открывать посольство США в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он, возможно, отправится в Израиль в следующем месяце для открытия нового посольства США в Иерусалиме.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel.

"Может быть, я отправлюсь в Иерусалим", - сказал глава Белого дома в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в вашингтоне.

Отметим, что, своем намерении принять участие в церемонии открытия нового здания американского посольства в Иерусалиме лидер США заявлял еще в марте.

Тогда Трамп подчеркнул, что многие президенты обещали перенести свое посольство в Иерусалим, однако не у всех хватило смелости осуществить это. Однако, глава Белого дома отметил: "Я сделаю это".

Трамп пообещал переместить посольство США в священный город в декабре прошлого года, когда он также официально признал Иерусалим столицей Израиля.

Напомним, что перенести посольство США в Иерусалим из Тель-Авива предполагается 14 мая – в день 70-й годовщины провозглашения независимости Еврейского государства.
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