28.04 09:13 MIGnews.com
Трамп приедет открывать посольство США в Иерусалиме
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он, возможно, отправится в Израиль в следующем месяце для открытия нового посольства США в Иерусалиме.
Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel
.
"Может быть, я отправлюсь в Иерусалим", - сказал глава Белого дома в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в вашингтоне.
Отметим, что, своем намерении принять участие в церемонии открытия нового здания американского посольства в Иерусалиме лидер США заявлял еще в марте.
Тогда Трамп подчеркнул, что многие президенты обещали перенести свое посольство в Иерусалим, однако не у всех хватило смелости осуществить это. Однако, глава Белого дома отметил: "Я сделаю это".
Трамп пообещал переместить посольство США в священный город в декабре прошлого года, когда он также официально признал Иерусалим столицей Израиля.
Напомним, что перенести посольство США в Иерусалим из Тель-Авива предполагается 14 мая – в день 70-й годовщины провозглашения независимости Еврейского государства.
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