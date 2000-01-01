Дональд Трамп: Корейская война завершается

Напомним, что лидеры Южной Кореи Мун Чжэ Ин и КНДР Ким Чен Ын в пятницу провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).
После переговоров главы двух государств анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.
На пресс-конференции по итогам встречи Мун Чжэ Ин отметил, что между двумя странами больше не будет войны и начинается "новая эра мира".
Лидер Южной Кореи сообщил, что намерен в скором времени посетить Пхеньян. В свою очередь лидер Северной Кореи заявил, что надеется на объединение двух стран в будущем.
"Корейская война завершилась!…После невообразимых ракетных пусков и ядерных испытаний КНДР, проходит историческая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи", — написал Трамп в Twitter.
Американский президент добавил, что "только время покажет", действительно ли она приведет к прорыву в двусторонних отношениях.
Трамп также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпиня за то, что тот повлиял на позицию Пхеньяна.