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Дональд Трамп: Корейская война завершается | Фото:28.04 08:51   MIGnews.com

Дональд Трамп: Корейская война завершается

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты исторической встречи лидеров двух Корей.

По мнению главы Белого дома, результаты встречи свидетельствуют о завершении войны на Корейском полуострове и США должны гордиться этим, сообщает в субботу, 28 апреля The Times of Israel.


Напомним, что лидеры Южной Кореи Мун Чжэ Ин и КНДР Ким Чен Ын в пятницу провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров главы двух государств анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

На пресс-конференции по итогам встречи Мун Чжэ Ин отметил, что между двумя странами больше не будет войны и начинается "новая эра мира".
Лидер Южной Кореи сообщил, что намерен в скором времени посетить Пхеньян. В свою очередь лидер Северной Кореи заявил, что надеется на объединение двух стран в будущем.

"Корейская война завершилась!…После невообразимых ракетных пусков и ядерных испытаний КНДР, проходит историческая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи", — написал Трамп в Twitter.

Американский президент добавил, что "только время покажет", действительно ли она приведет к прорыву в двусторонних отношениях.

Трамп также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпиня за то, что тот повлиял на позицию Пхеньяна.
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