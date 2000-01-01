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Ас-Сиси сказал, когда закончится военная операция на Синае28.04 20:15   MIGnews.com

Ас-Сиси сказал, когда закончится военная операция на Синае

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал завершить в ближайшее время антитеррористическую военную операцию на Синайском полуострове.

"Наша миссия будет завершена как можно скорее", - заявил он в телеобращении к жителям полуострова. Как отметил глава государства, на Синае реализуется план развития, рассчитанный на четыре года.

По данным командования ВС, в ходе крупномасштабной операции, которую проводят армия и полиция с 9 февраля, были уничтожены свыше 100 экстремистов, погибли также около 30 военнослужащих, информирует ТАСС.
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