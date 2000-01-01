28.04 19:08 MIGnews.com

Новая тактика ЦАХАЛа в ответ на диверсии у границы

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Все более жестокие беспорядки палестинцев на границе с Газой принудили ЦАХАЛ разработать новую тактику в ответ на диверсии у пограничного забора. Об этом заявили официальные представители армии в субботу, 28 апреля.Отмечается, что в ответ на диверсии у границы с Израилем последуют удары по объектам ХАМАСа в секторе.Около 1000 жителей сектора Газы пытались прорвать границу с Израилем и поджечь разделительное сооружение у КПП "Карни" в пятницу, 27 апреля, напоминает издание Ynet.Позже ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по шести объектам ХАМАСа. В ЦАХАЛе пояснили, что удар стал ответом на попытку диверсантов прорвать границу и проникнуть в Израиль.