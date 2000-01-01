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В Сеуле прошла демонстрация против примирения с КНДР 28.04 18:37   MIGnews.com

В Сеуле прошла демонстрация против примирения с КНДР

Сотни жителей Сеула вышли на массовую демонстрацию против примирения Южной Кореи с КНДР. Акция протеста прошла в субботу, 28 апреля, в центре южнокорейской столицы.

В руках некоторые демонстранты держали плакаты "Спасибо Америка!", а за спиной также виднелся флаг Израиля.

Тысячи протестующих прошлись до посольства США по проспекту Седжон-но, выражая протест против состоявшейся встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

У одной девушки, участвующей в акции, спросили, при чем тут Израиль и межкорейские отношения. На что она ответила:

"Израиль — союзническое государство".

Две другие женщине в возрасте, пояснили: "Израиль поддерживает США, а США поддерживают Израиль, и в этом сила. Нам тоже надо держаться с Америкой".

Во всей колонне демонстрантов американские флаги вместе с южнокорейскими колыхались на прохладном ветру над головами участников массовой акции.

Израильских флагов было не так много, информирует РИА Новости.
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