28.04 18:37 MIGnews.com

В Сеуле прошла демонстрация против примирения с КНДР

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Сотни жителей Сеула вышли на массовую демонстрацию против примирения Южной Кореи с КНДР. Акция протеста прошла в субботу, 28 апреля, в центре южнокорейской столицы.В руках некоторые демонстранты держали плакаты "Спасибо Америка!", а за спиной также виднелся флаг Израиля.Тысячи протестующих прошлись до посольства США по проспекту Седжон-но, выражая протест против состоявшейся встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.У одной девушки, участвующей в акции, спросили, при чем тут Израиль и межкорейские отношения. На что она ответила:"Израиль — союзническое государство".Две другие женщине в возрасте, пояснили: "Израиль поддерживает США, а США поддерживают Израиль, и в этом сила. Нам тоже надо держаться с Америкой".Во всей колонне демонстрантов американские флаги вместе с южнокорейскими колыхались на прохладном ветру над головами участников массовой акции.Израильских флагов было не так много, информирует РИА Новости.