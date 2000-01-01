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Либерман: РФ – очень прагматичный игрок в Сирии 28.04 16:51   MIGnews.com

Либерман: РФ – очень прагматичный игрок в Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что власти не обеспокоены военным присутствием Росси в соседней Сирии, так как с русскими можно "договорится". При этом он назвал Москву "очень прагматичным игроком" в Сирии.

Об этом он заявил во время выступления на конференции Вашингтонского института ближневосточной политики.

"Важно понимать, что русские – очень прагматичные игроки. В конце концов, они благоразумны, и с ними можно договориться, и мы понимаем, в чем они заинтересованы", - отметил Либерман.

Глава оборонного ведомства добавил: "Их интересы сильно отличаются от наших, но мы уважаем их приоритеты. Мы стараемся избегать разногласий и напряженности".
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